قبل انطلاق تصويت المصريين في الخارج.. 5 ضوابط منظمة لتوقيع الناخبين

تنطلق الانتخابات الرئاسية غدًا خارج مصر، إذ حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 1 و2 و3 ديسمبر لاقتراع المصريين بالخارج، في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، على أن يبدا التصويت من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

الضوابط المنظمة للتوقيع في كشف الناخبين

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القواعد الاسترشادية في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي حددت الضوابط المنظمة للتوقيع في كشف الناخبين، كالتالي:

- يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم (11) انتخابات رئاسية.

توقيع الناخب بخطه أو بصمته

- يوقع الناخب بخطه أو بصمته- مرة واحدة- في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

- يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة، لذلك قرين توقيع الناخب.

- يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة، بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

- يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.