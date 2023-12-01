غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تبدأ العمل مع انطلاق التصويت بالخارج

انطلقت عملية الاقتراع في نيوزيلندا أولى الدول التي بدأت فيها الانتخابات الرئاسية 2024؛ وذلك في ضوء فروق التوقيت مع مصر، وتزامنًا معها بدأت غرفة العمليات المركزية لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أعمالها لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، للمصريين في الخارج والمقرر إجراؤها أيام الجمعة والسبت والأحد.

وتؤكد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنه وفقًا لإعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات، أن جالية مصر في نيوزيلندا يتراوح عددها ما بين 5 إلى 7 آلاف مواطن، وأنهم يتركزون في عدد من المدن الكبيرة خارج العاصمة، متوقعًا أن تشهد العملية الانتخابية إقبالًا من جانبهم على مدى أيام الاقتراع.

بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج

جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.