محافظ أسيوط يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح مجمع الصناعات الحرفية

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاستعدادات النهائية لافتتاح مشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم، بتكلفة 40 مليون جنيه، ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد، وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد المحافظ، متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات المستمرة لمراحل العمل أولاً بأول منذ البداية وحتى الانتهاء من أعمال الإنشاء والتنفيذ ومراحل التشطيبات النهائية للمباني والإنشاءات والمعدات والتشغيل، وذلك للتأكد من مراعاة معايير الجودة في التنفيذ، وتنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.

جاء ذلك خلال لقائه مع داليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، وإيهاب عبدالحميد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط.

المشغولات اليدوية

تناول اللقاء ما وصلت إليه مراحل المشروع الذي تم إنشائه على مساحة 600 متر بقرية الشامية، وما سيتم خلال الفترة القادمة قبل الافتتاح وبعده، خاصة أن المشروع سيساهم في تسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية، فضلاً عن الحرف التراثية التي تتميز بها قرى المركز من صناعات خزفية وفخارية ومنتجات الموالح والرمان والسجاد اليدوي للمساهمة في تشجيع المشاركين على الاستمرار وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل.

جاهزية المجمع للافتتاح

وأشار محافظ أسيوط إلى جاهزية المجمع للافتتاح والتشغيل بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم الخدمات للمواطنين والاستفادة منه واتخاذ خطوات جادة نحو تقديم الدعم اللازم لصغار الحرفيين والمنتجين.