تنظيم 8 قوافل طبية خلال شهر ديسمبر في قرى أسيوط.. اعرف المواعيد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تنظيم 8 قوافل علاجية طبية شاملة خلال شهر ديسمبر الجاري، وفقاً لخطة مديرية الصحة والسكان وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين، تفعيلاً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة

ولفت إلى توفير الكشف والعلاج والتحليل والأشعة وإصدار قرارات على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات العامة والمركزية وصرف العلاج بالمجان تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أهمية التعاون بين كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات وتطوير أخرى بمختلف القطاعات خاصة بالقرى والنجوع المحرومة.

مواعيد القوافل الطبية

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن القوافل الطبية العلاجية متواصلة ومستمرة بالقرى والنجوع وفقاً للخطة الموضوعة وبرعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبناء على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالاهتمام لتقديم خدمات للمواطنين خاصة في الأماكن البعيدة والنائية، لافتاً إلى تنظيم 8 قوافل علاجية طبية شاملة بقرى مركزي منفلوط والفتح خلال الفترة من 2 حتى 27 ديسمبر الجاري.

وأضاف أنه سيتم تنظيم قافلة طبية بقرية بني غالب يومي 2 و3 ديسمبر، وقافلة بقرية جحدم خلال يومي 5 و6 ديسمبر وأخرى بقرية إسكندرية التحرير يومي 9 و10 ديسمبر، بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية شاملة يومي 12 و13 ديسمبر القادم بمدينة أسيوط الجديدة، و16 و17 ديسمبر بقرية الشيخ سويف بمركز الفتح، و19 و20 ديسمبر بقرية العدر بمركز أسيوط، و23 و24 ديسمبر بقرية الحساني التابعة لمركز أسيوط، فضلاً عن قافلة بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط يومي 26 و27 من نفس الشهر.