ممثل الجالية المصرية بفرنسا: توافد أعداد كبيرة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم

قال عبدالحميد نقريش، الأمين العام للاتحاد العام للجالية المصرية في فرنسا، وممثل فرنسا بالاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن هناك إقبالًا كبيرًا من المصريين في فرنسا، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف نقريش، أنّ أبناء الجالية المصرية في باريس تظهر عليهم علامات الفرح والبهجة، كما أنّهم بعد ساعات قليلة سيتوافد الكثير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والحفاظ على حقهم الدستوري من أجل مصر ومن أجل التقدم والازدهار.

وتقديم جميع التسهيلات من قبل السفارة المصرية في باريس والقنصلية المصرية في مارسيليا للمصريين في فرنسا؛ لتسهيل وتسريع عملية التصويت في الانتخابات المصرية، لمساعدة المصريين على تجنب الانتظار في الصفوف والتأثر ببرودة الجو.