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الجالية المصرية في باريس تصوت بكثافة بالانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

كتب:

شروق مراد
11:29 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجالية المصرية في باريس تصوت بالانتخابات الرئاسية 2024

الجالية المصرية في باريس تصوت بالانتخابات الرئاسية 2024

عرضت قناة إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، لقطات ترصد إقبال الجالية المصرية في باريس بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، ورفع الناخبون أمام مقار اللجان الانتخابية، أعلام مصر مُعلنين دعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة، وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

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