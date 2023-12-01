رئيس مركز باريس بالوادي الجديد: ندعو كل المواطنين للتصويت في الانتخابات الرئاسية

ترأس عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، اجتماع المجلس التنفيذي، أمس، والذي تناول عرض توجيهات المحافظ في عدة مجالات بينها الانتخابات الرئاسية، وترشيد الكهرباء، ومبادرة طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وقال «صالح» إن الاجتماع تناول الاستعدادت للانتخابات الرئاسية والانتهاء من جاهزية المقار على مستوى المركز، كما تم توجيه التنفيذيين بحث المواطنين على الخروج للتصويت، وتحقيق أعلى النسب في التصويت.

وأضاف رئيس مركز باريس أنه تمت الاستجابة لمطالب المواطنين وعرض الطلب المقدم من وكيل فرع التأمين الصحي بالمحافظة بتوفير مقر للتأمين الصحي، وتذليل كافة العقبات للمواطنين، كما تم تنفيذ مبادرة مع المواطن فى توفير السلع الأساسية للمواطنين وتوفير الخضر والفاكهة بمنافذ المدينة والوحدات المحلية القروية.

تشغيل منافذ تخفيضات السلع الأساسية للمواطنين

وأكد رئيس المركز على الاستمرارية في تشغيل المنافذ بصفة دورية سواء في المدينة أو في القرى، تسهيلاً على المواطنين وتوفير السلع بأسعار تنافسية أقل من السوق لخدمة المواطنين.

وأكد أيضاً على رؤساء القرى بعرض يومي للمسحوبات الخاصة بالسلع التموينية من المصرية ماركت وتوزيعها على الأسر بالقرى، وعرض أي معوقات تخص السحب لعرضها على المحافظ مع مراقبة السلع بالمصرية ماركت الموجودة بالمدينة وكيفية توزيعها والأرصدة الموجودة. كما تم التأكيد على جاهزية معدات الإغاثة لمجابهة الأزمات والتغيرات المناخية وتجهيز المعدات والمركبات الخاصة بكل إدارة بالمركز للمشاركة في الاصطفاف يوم السبت المقبل بمدينة باريس لاستعراض جاهزياتها لمجابهة الأزمات والكوارث.

وناقش الاجتماع منع التعديات على أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، كما تم توزيع الكوبونات على الموظفين الأقل دخلاً لشراء السلع والخضروات.

تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 75%

وشدد رئيس مركز باريس على تواجد رؤساء القرى بقراهم بعد أوقات العمل الرسمي وفي الجمع والعطلات، وعقد لقاءات مع المواطنين ومراجعة مطالبهم التي عرضت عليه أثناء تنفيذ خطة عقد اللقاءات مع المواطنين في القرى.

وأضاف تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء بنسبة 75% في الشوارع والتأكد من إطفاء جميع الأنوار في المصالح الحكومية بعد مواقيت العمل. وفي نهاية الاجتماع، وجه الشكر للجميع على تكاتفهم واصرارهم على تحقيق أعلى نسبة في الخروج للانتخابات الرئاسية للادلاء باصواتهم لاختيار الرئيس ورفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.