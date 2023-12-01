«مستقبل وطن» ينظم مؤتمرين جماهيريين اليوم لدعم السيسي في الانتخابات

يواصل حزب مستقبل وطن، تنظيم مؤتمراته الجماهيرية الحاشدة في مختلف محافظات الجمهورية، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، والتواصل مع الأهالي في القرى والنجوع والمدن المختلفة.

وضمن سلسلة المؤتمرات التي عقدها الحزب، ينظم «مستقبل وطن» مؤتمرين جماهيريين اليوم، بالتزامن مع بدء التصويت على الانتخابات المصرية 2024 للمصريين في الخارج؛ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

مؤتمرات مستقبل وطن

وينظم حزب مستقبل وطن المؤتمرين الجماهيريين في منطقة الصوت والضوء بالجيزة، وكذلك في قاعة مركز الثقافة بمدينة موط بالداخلة الوادي الجديد؛ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

ونظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة النائب حماد موسى حماد، أمين الحزب بالمحافظة، المؤتمر الجماهيري الثاني لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بحضور جماهيرى حاشد تجاوز أكثر من 10 آلاف مواطن من أنحاء المحافظة.

وفي مطروح، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، بمركز الحمام، المؤتمر الجماهيري الثاني، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور حشد جماهيري تجاوز 10 آلاف مواطن من أهالي مدينة الحمام.