موسكو: القبض على مواطن روسي بتهمة زرع قنابل لحساب أوكرانيا

قال محققون روس اليوم الجمعة، إن السلطات ألقت القبض على مواطن يحمل الجنسيتين الروسية والإيطالية بتهمة زرع قنابل على خطوط السكك الحديدية، في إطار حملة تخريب من تدبير المخابرات العسكرية الأوكرانية.

وذكر المحققون أن المحتجز، وهو من مواليد 1988 ويعيش في مدينة ريازان، اعترف بزرع عبوات ناسفة أدت إلى إخراج قطار شحن عن مساره بوسط روسيا في 11 نوفمبر، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقالت لجنة التحقيق «اعترف المحتجز خلال الاستجواب وقال إن موظفًا في مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية جنده في فبراير 2023».

وذكرت اللجنة أن المحتجز اعترف بأنه «تلقى تدريبًا على التخريب في لاتفيا بمشاركة مباشرة من القوات الخاصة في لاتفيا».