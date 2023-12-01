إجراء عاجل من الحكومة لرصد الزلازل.. أجهزة جديدة للتعامل مع الكوارث

بدأت الحكومة في اتخاذ إجراء جديد لدعم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في عملية رصد الزلازل ومسايرة التطورات الراهنة، إذ أعلنت عن طرح مناقصات محدودة لشراء الأجهزة الأساسية والمُساعدة في عمليات رصد الزلازل، حتى يتمكن المعهد بشكل دوري بتحديث التجهيزات الخاصة بعمله لمتابعة الزلازل، وذلك في إطار التكليفات الصادرة بمواصلة إجراءات الدولة للتعامل مع الكوارث الناجمة عن الزلازل، وتوفير ما يلزم لضمان استمرار المتابعة ورصد النشاط الزلزالي.

مراكز رصد الزلازل

ويحتوي المعهد القومي للبحوث الفلكية على المركز الرئيسي لرصد الزلازل، وعدد من المراكز الفرعية مستوى الجمهورية منها في الغردقة، مرسى علم، الواحات الخارجة، برج العرب لاستقبال بيانات الزلازل من 80 محطة بالمحافظات.

وأيضا يتبع المعهد القومي، المركز الإقليمي للزلازل بأسوان ويتبعه 15 محطة لرصد الزلازل، كما يضم المعهد أيضا مقره بحلوان المرصد الشمسي ومحطات الطيف الشمسي والإشعاع الشمسي والطاقة الشمسية ومحطة رصد وتتبع الأقمار الصناعية.

القاعدة العلمية للمعهد تضم 281 من أعضاء هيئة البحوث

أما القاعدة العلمية للمعهد تضم حوالي 281 من أعضاء هيئة البحوث ومساعديهم ويعاونهم ما يربو على 356 من الأخصائيين العلميين والفنيين والإداريين والخدمات المعاونة، كما شارك المعهد منذ إقامته في العديد من البرامج العلمية والأنشطة البحثية الدولية بالتعاون مع عدد من المراكز والمعاهد الدولية. بالإضافة إلى أن المعهد يعتبر عضو مؤسس في العديد من الاتحادات والروابط والمنظمات العلمية الدولية.

من أهداف المعهد رصد وتتبع الأقمار الصناعية وقياس ابعادها بدقة وقياس تأثير الغلاف الجوي والاشعاع الشمس على مداراتها وحركتها، والمراقبة المستمرة للنشاط الزلزالي على المستوي المحلي والإقليمي والدولي لإجراء البحوث للتعرف على أسباب حدوث الزلازل والعمل على تقليل الأخطار الناجمة عن الزلازل، فضلا عن دراسة الخطورة الزلزالية والنطاقات الزلزالية والصدوع وحساب معاملات الأمان الزلزالي لكل مناطق الجمهورية وخاصة المناطق الحيوية والاستراتيجية كالقناطر والسدود والانفاق، أيضا تقديم الخدمات والاستشارات وتنفيذ المشروعات البحثية التطبيقية لمختلف مؤسسات الدولة.