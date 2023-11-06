«الأرصاد» تحذر من تساقط أمطار رعدية: الأقمار الصناعية رصدت إشارات برق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الآن حيث رصدت آخر صور للأقمار الصناعية ظهور السحب الرعدية وإشارات البرق على مناطق من أقصى الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد قد تمتد إلى مدينتي حلايب وشلاتين وتصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لحالة الطقس اليوم فإنه يسود طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، ولطيف في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من عدة ظواهر جوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وتوقعت الأرصاد تساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21 درجة.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 17 درجة

- جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22 درجة.