الأقمار الصناعية ترصد تكاثر السحب الركامية.. يصاحبها سقوط أمطار رعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الآن، إذ تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وبالتحديد في «حلايب»، ومناطق من الصحراء الشرقية، لافتة إلى أنه يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

«الأرصاد» تحذر من تساقط أمطار رعدية على جنوب البلاد

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت الأرصاد الجوية من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سلاسل البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد، وخاصة تلك المدن «أبوسمبل والمجرى الملاحي لبحيرة ناصر»، لافتة إلى أنه تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لحالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تسودأجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 28 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 26 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 33 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 32 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 37 درجة مئوية.