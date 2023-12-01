سفير مصر بروما: إقبال كبير على التصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية

كشف بسام راضي سفير مصر لدى روما، عن تفاصيل اليوم الأول من تصويت المصريين المقيمين في إيطاليا في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، موضحا أن اليوم الأول شهد إقبالا ملحوظا من المصريين على السفارة المصرية بإيطاليا للأدلاء بأصواتهم.

تنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بصورة مستمرة من أجل تيسير عملية التصويت

وقال سفير مصر لدى روما، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند عبد المعبود، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك تنسيقا مع الهيئة الوطنية للانتخابات بصورة مستمرة من أجل تيسير عملية التصويت على المصريين، إضافة إلى رفع كفاءة الأجهزة الإلكترونية بالسفارة، تحسبا لاستقبال أي أعداد من المصريين.

الظروف تفرض على المصريين المشاركة في الانتخابات

أوضح سفير مصر لدى روما، أنه أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية، موضحًا أن اليوم يعد بداية مرحلة جديدة في تاريخ مصر، كما أن هذه الانتخابات الرئاسية تعد في ظروف إقليمية ودولية غير مسبوقة، وهذه الظروف تفرض على المصريين المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك وعي كبير لدى المصريين بالخارج، موضحًا أن تصويت المصريين في الانتخابات يعد مظهرا ديمقراطيا يعبر عن الحياة السياسية.