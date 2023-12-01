منسق الروابط المصرية بالكويت: طوابير أمام لجان التصويت لرد الجميل للرئيس السيسي

قال أحمد روبي عبد العظيم منسق اتحاد الروابط المصرية بالكويت، إنَّ المصريين اليوم في الكويت يعيشون «عُرس انتخابي» عبر الاصطفاف أمام اللجان منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر لإرسال رسالة مفادها: «نريد رد الجميل للرئيس السيسي لما أنجزه للبلاد منذ 2014 وحتى الآن».

تصويت الناخبين لرد الجميل وليس المشاركة السياسية فقط

أضاف «عبد العظيم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا لايف»، أنَّ الناخبين لا يدلون بأصواتهم في الخارج لمجرد المشاركة السياسية فقط، ولكن لرد الجميل للرئيس السيسي أيضاً لجهوده في الإصلاح والتنمية، مشيراً إلى حجم الجالية المصرية في الكويت الكبير والطوابير أمام اللجان الانتخابية والاحتشاد الضخم سواء من العائلات أو الشباب أو ذوي الهمم ومشاركة لافتة ومتميزة للعنصر النسائي.

دعم مصر والوقوف خلف القيادة السياسية

وتابع منسق اتحاد الروابط المصرية بالكويت: «أتينا لدعم مصر لنقول للعالم أجمع أن الجالية المصرية في الخارج تقف خلف قيادتها السياسية ورسالة للعالم أن المصريين جميعهم على قلب رجل واحد».