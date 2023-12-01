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أبناء الجالية المصرية بالمغرب يشاركون في الانتخابات الرئاسية (صور)

كتب:

محمد سعيد الشماع
12:02 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
توافد المصريين بالمغرب للتصويت في الانتخابات الرئاسية

توافد المصريين بالمغرب للتصويت في الانتخابات الرئاسية

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشاهد من مشاركة وتوافد من أبناء الجالية المصرية في المغرب، على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم خلال الساعات الأولى من بدء عمليات التصويت للمصريين بالخارج.

أوضحت الحملة الرسمية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» أنه يمكن مشاركة مع الحملة بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية بالخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357

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