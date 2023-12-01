أبناء المصريين يرفعون الأعلام وصور السيسي خلال انتخابات الرئاسة بالكويت

بالأعلام المصرية وصور يحملها الأطفال للرئيس عبدالفتاح السيسي، حضر المئات من أعضاء الجالية المصرية بالكويت إلي مقار اللجان الانتخابية، قبل الساعه التاسعة من صباح اليوم الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، التي انطلقت اليوم، وتستمر حتى الأحد المقبل.

تصويت المصريين بالكويت في الانتخابات الرئاسية

اتجه غالبية المصريين في الكويت منذ الساعات الأولى للمقار الانتخابية من خلال أتوبيسات مجهزة لنقلهم إلى اللجان الانتخابية، ليؤكدوا دعمهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء التي بدأها قبل 10 سنوات، حيث حرصت السيدات على المشاركة بشكل كبير في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت الساعات الأولى من يوم الجمعة إقبالاً كبيراً من المصريين بالخارج المقيمين في الدول العربية، للإدلاء بأصواتهم والمشاركه في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث فتحت سفارات وقنصليات مصر بالخارج الأبواب أمام الناخبين من التاسعة صباحاً.

وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة في دولة الكويت وفي المملكة العربية السعودية، التي شهدت انتقال حافلات متعددة للمقيمين بعيداً عن المقار الانتخابية.

ويستمر تصويت المصريين بالخارج على مدار 3 أيام متتالية بدءاً من اليوم الجمعة، حتى الأحد 3 ديسمبر الجاري، وفي حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب في أيام الجمعة والسبت والأحد، 5 و6 و7 يناير المقبل.