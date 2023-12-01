الطريقة الصحيحة لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة.. 6 خطوات

انطلقت اليوم عمليات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، التي تستمر على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي، وترصد «الوطن» في السطور التالية الطريقة الصحيحة لتصويت المصريين بالخارج.

طريقة التصويت بالخارج

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طرق التصويت الصحيحة للمصريين بالخارج، لضمان مشاركتهم ووصول أصواتهم، وممارسة حقهم الانتخابي، وهناك عدد من الخطوات التي يفضل أن يتبعها الناخب حتى يضمن عدم بضلان صوته، هي:

- يقدم الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج مصر.

- استخدام بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية ويكون مثبتا به الرقم القومي لإثبات شخصيته.

- يشترط سريان جواز السفر اثناء إدلاء الناخب بصوته، في حين لا يشترط سريان بطاقة الرقم القومي.

- لا يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي لمن هم دون 18 عاما.

- حال تجاوز السن القانونية، ويوجد اسم الناخب ضمن قواعد بيانات الناخبين، يمكنه التصويت في هذه الحالة، وفي حال إذا كان لديه جواز السفر يتضمن الرقم القومي، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

- لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته إذا كان متواجدا في مصر أثناء الانتخابات داخلها، في حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

انتخابات المصريين بالخارج

وحدد قانون الانتخابات أن انتخابات المصريين بالخارج تُجرى في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مقراتها وعناوينها.