عضو الجالية المصرية بالكويت: نحرص على المشاركة في الانتخابات بأعداد كبيرة

قال نايف عثمان عضو الجالية المصرية في الكويت، ورئيس رابطة شباب أسيوط، إن أبناء الجالية يحرصون على المشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى أنّ هناك أعداد كبيرة من المصريين في الكويت تشارك بالعملية الانتخابية.

جهود الجالية المصرية للتوعية بالمشاركة في الانتخابات

وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «أتمنى من كل المصريين المشاركة في الانتخابات، ونشرنا فيديوهات من داخل وخارج مصر للتوعية بمشاركة في الانتخابات، كما أن وزارة الدولة للهجرة عقدت أكثر من اجتماع عبر تطبيق ZOOM للتوعية بذلك».

وتابع عضو الجالية المصرية في الكويت: «انزل وادلِ بصوتك بدلا من البقاء في المنزل والسلبية، يمكنك ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي أو أي مرشح آخر، لأنّ عدم الإدلاء بالصوت يعني إلغائه».

المشاركة في الكويت ستكون جيدة للغاية

وواصل: «المشاركة في الكويت ستكون جيدة للغاية، فالجالية المصرية هنا تحرص على المشاركة في أي شيء يخص مصر، وهذا أمر رائع للغاية».