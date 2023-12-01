الجالية المصرية في لندن تتوافد على مقر السفارة للتصويت بالانتخابات

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، جانب من إدلاء المواطنين المصريين بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، إذ فتحت سفارة مصر في لندن الباب أمام أبناء الجالية المصرية في بريطانيا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج، في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

أكد أبناء الجالية المصرية دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الماضية، في شتى المجالات سواء في الصحة، أو التعليم، أو الكهرباء، أو النقل أو في مشروعات حياة كريمة وغيرها من المشروعات العملاقة، إضافة إلى إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، والمحافظة على الأمن القومي المصري واستعادة دور مصر على المستوى الإقليمي والعالمي.

المصريون بالخارج يرسمون صورة ديمقراطية

أكد أبناء الجالية المصرية، أن مشاركتهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت المهم يأتي لتوصيل رسالة للعالم بأن المصريين بالخارج يرسمون صورة ديمقراطية تعكس مدى وعي الشعب المصري أمام العالم.