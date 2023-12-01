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السيدات يتصدرن المشهد أمام لجان الانتخابات الرئاسية المصرية في قطر

كتب:

إسراء عبد العزيز
12:17 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
توافد السيدات على المقار الانتخابية بقطر

توافد السيدات على المقار الانتخابية بقطر

اجتمع عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بدولة قطر، منذ الساعات الأولى من اليوم الجمعة، أمام اللجان الانتخابية، ليدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتصدر المشهد تجمع عدد كبير من السيدات في ظل حرصهن على النزول والمشاركة.

السيدات يحملن صور الرئيس السيسي

وظهرت السيدات داخل وخارج المقار الانتخابية بقطر، وهن يحملن صور الرئيس السيسي بعضهم يساعدن أكثر من سيدة عجوز، في مشهد مؤثر، إذ حرصن على النزول والمشاركة لممارسة حقهن الدستوري.

وكانت فتحت السفارة المصرية بقطر والقنصليات أبوابها للناخبين من الساعة 9 صباحاليوم بالتوقيت المحلي.

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بقلم إسراء عبد العزيز