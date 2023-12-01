أسقف النمسا يشارك في الانتخابات الرئاسية: كل صوت له قيمته

أدلى الأنبا جبرييل أسقف النمسا والقطاع السويسري، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية، التي تستمر في الفترة من الجمعة 1 ديسمبر وحتى الأحد 3 ديسمبر.

أسقف النمسا يدلي بصوته

وشارك أيضا عدد من كهنة وشعب الإيبارشية في التصويت في الانتخابات في الخارج، استكمالا للدور الوطني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال القمص الدكتور إبراهيم إبراهيم حنا راعي كنيسة مارمرقس الرسول في فيينا بالنمسا، إن الكنيسة حريصة على تشجيع شعب الإيبارشية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية، تقديراً للإنجازات التي حققتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أضاف أن الصوت الانتخابي الواحد له قيمته، ولا بد أن يعطيه كل مواطن بكل حرية، ليكون له دور تنموي في تقدم مصر الحضاري ومستقبلها السياسي.

الانتخابات الرئاسية

أكد أن الانتخابات الرئاسية فرصة مهمة للشعب المصري للتعبير عن رأيه واختيار من يمثله في المرحلة المقبلة، وأن الكنيسة تدعو جميع المواطنين إلى المشاركة في هذه الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري.