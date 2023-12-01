عضو مجلس محلي بفرنسا: الجالية المصرية تشعر بمدى أهمية الانتخابات الرئاسية

قالت عضو مجلس محلي بمدينة فرساي جيهان جادو، إن حجم الجالية المصرية في فرنسا، الذين لهم حق الانتخاب والإدلاء بأصواتهم، نحو 250 ألفا، وتعد الجالية المصرية ثاني أكبر الجاليات في أوروبا بعد إيطاليا، ولهم حس وطني كبير للغاية.

أضافت «جادو» خلال مداخلتها بقناة «إكسترا نيوز»، أن الجالية المصرية في فرنسا، تشعر بمدى أهمية هذه الانتخابات، والاستحقاق الدستوري الذي كان حلماً للمصريين بالخارج، لكنه تحقق وأصبح لهم الحق في اختيار الرئيس القادم، والحق في أن يكون كل مواطن مصري بالخارج شريكًا في صنع القرار بمصر.

«جادو»: أبناء الجالية المصرية في فرنسا لديهم حس ووعي وطني كبير

وتابعت عضو مجلس محلي بمدينة فرساي، بأن الجالية المصرية في فرنسا لديهم حس ووعي وطني كبير، لكن هناك بعض التوعية التي قمنا بها لأبناء المصريين في الخارج، فيما يخص الانتخابات الرئاسية، فمنذ 3 أشهر دشنا غرفة عمليات مركزية، للتواصل مع أبناء الجالية، سواء في فرنسا أو الدول الأخرى، من خلال «حملة مواطن لدعم الوطن».