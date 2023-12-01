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السيسي يهنئ الإمارات برئاسة COP28: نثق بقدرتها على تحقيق أهداف القمة

كتب:

شريف سليمان
01:02 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، دولة الإمارات بتوليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وأشاد السيسي، في كلمته بقمة المناخ COP28، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية، بحسن التنظيم ومؤكدا ثقته الكاملة بقدرة الإمارات على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف هذه الدورة.

وتابع: «مؤتمرنا اليوم ينعقد على غرار مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة لا تقل أهمية عن تداعيات التغيرات المناخية وهو ما يتطلب من القيادات السياسية المسؤولة أمام شعوبها العمل المخلص على خروج هذا المؤتمر بنتائج طموحة وتنفيذ متسارع للتعهدات السابقة».

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