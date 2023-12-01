برلماني: أهالي سيناء يدعمون المرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية

قال إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب بمحافظة شمال سيناء، إن جميع أهالي سيناء يدعمون الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاحات في مختلف القطاعات.

وأضاف «أبو شعيرة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سيناء رفضت الإرهاب، وجميع أشكال العنف، وهي تؤيد الرئيس السيسي رجل المرحلة لاستكمال مرحلة التعمير والبناء.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه في الوقت الذي كان الإرهاب يعصف بالمنطقة، أمر الرئيس المسؤولين، وشركات المقاولات أن تبدأ عملية بناء رفح الجديدة، فكان القتال نوعين، نوع بحمل السلاح وملاحقة المنفلتين والإرهابيين، والنوع الآخر برسالته القوية، هي استكمال مرحلة التعمير والبناء.

انتصرت إرادة الدولة على المخططات الخارجية

وتابع«أبو شعيرة»، أن الدولة اتخذت إجراءات هامة للحفاظ على أهل سيناء من الأجندات الخارجية لأن هدفهم زعزعة استقرار الوطن، لافتا إلى أن أهالي سيناء يدعمون الدولة في كل القرارات التي تحافظ على سيناء، موضحا أنها ستبقى أرض مصرية.