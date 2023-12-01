رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

برلماني: أهالي سيناء يدعمون المرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية

كتب:

حسين إبراهيم
04:32 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
ابو شعيرة عضو مجلس النواب بشمال سيناء

ابو شعيرة عضو مجلس النواب بشمال سيناء

قال إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب بمحافظة شمال سيناء، إن جميع أهالي سيناء يدعمون الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاحات في مختلف القطاعات.

وأضاف «أبو شعيرة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سيناء رفضت الإرهاب، وجميع أشكال العنف، وهي تؤيد الرئيس السيسي رجل المرحلة لاستكمال مرحلة التعمير والبناء.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه في الوقت الذي كان الإرهاب يعصف بالمنطقة، أمر الرئيس المسؤولين، وشركات المقاولات أن تبدأ عملية بناء رفح الجديدة، فكان القتال نوعين، نوع بحمل السلاح وملاحقة المنفلتين والإرهابيين، والنوع الآخر برسالته القوية، هي استكمال مرحلة التعمير والبناء.

انتصرت إرادة الدولة على المخططات الخارجية

وتابع«أبو شعيرة»، أن الدولة اتخذت إجراءات هامة للحفاظ على أهل سيناء من الأجندات الخارجية لأن هدفهم زعزعة استقرار الوطن، لافتا إلى أن أهالي سيناء يدعمون الدولة في كل القرارات التي تحافظ على سيناء، موضحا أنها ستبقى أرض مصرية.

اقرأ المزيد:

محافظ شمال سيناء يستثني أحد قصار القامة من درجتين للقبول في الثانوية العامة

رئيس البرلمان العربي من شمال سيناء: نثمن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية

غرف جديدة لتصريف الأمطار في شوارع العريش.. كيف استعدت شمال سيناء للشتاء؟

مطار العريش يستقبل 7 طائرات مساعدات من 5 دول تمهيدا لنقلها إلى غزة

«راغب»: الأمم المتحدة أشادت بخطة السيسى لمكافحة الأرهاب.. «المقاربة متعددة الأبعاد»

عضو مشايخ سيناء: قيادة السيسي لمصر "مستنيرة".. وكلنا معه لدحر الأرهاب
بقلم حسين إبراهيم