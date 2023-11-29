غرف جديدة لتصريف الأمطار في شوارع العريش.. كيف استعدت شمال سيناء للشتاء؟

بدأ مجلس مدينة العريش، استكمال خطة مواجهة الأمطار والسيول والمياه الراكدة في شوارع المدينة الرئيسية، وذلك بعمل غرف جديدة لتصريف المياه بشوارع العريش الرئيسية.

تجنب حدوث رواكد مياه في الشوارع

قال اللواء أسامة العفش، رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له، إنّ تساقط الأمطار الأيام الماضية، دلّ على أنّ هناك بعض الأعمال التي يجب تنفيذها لتجنب دخول المياه من الشوارع الرئيسية الى الفرعية على شكل سيول صغيرة، أو سريان المياه بشوارع المدينة

وأضاف أنه تم عمل غرف صرف وبلاعات جديدة على مقدار معين، لتنقل مياه الأمطار مباشرة إلى أماكن الصرف تجنبًا لإعاقة المركبات أو المواطنيين بشوارع المدينة، مشيرًا إلى تنظيف منطقة جسر الوادي من الأوراق والزراعات الصغيرة.

تحذير لسكان المنطقة من رمي القاذورات

وأضاف البيان، أن لجان من المجلس، حذرت الأهالي من رمي القاذورات بمجرى الوادي، موضحًا أنّ ذلك قد يعيق السيل وجريان مياه الأمطار الآتية من وسط سيناء، باتجاه البحر بوادي العريش.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قد أصدر تعليمات لمجالس المدن والمديريات، بالاستعدادات الكاملة لمواجهة موسم الشتاء والأمطار، بعمل تصريف للمياه وفتح الطرق الرئيسية.