رئيس البرلمان العربي من شمال سيناء: نثمن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية

استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، وفدًا من البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، بحضور الكتلة البرلمانية بالمحافظة، وناقشا جهود مصر في إدخال المساعدات لغزة، واستقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وقال المحافظ إن المساعدات تصل إلى محافظة شمال سيناء عبر 3 محاور وهي الطريق البري وميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي.

بدوره ثمن رئيس البرلمان العربي دور مصر في وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستقبال الجرحي الفلسطينيين.

ووجه رئيس البرلمان العربي الشكر لمحافظة شمال سيناء على الجهود المبذولة من أجل الأشقاء الفلسطينيين.

وتتضمن زيارة وفد البرلمان العربي إلى شمال سيناء، تفقد معبر رفح البري وزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات المحافظة.

الجدير بالذكر أن محافظة شمال سيناء تشهد بشكل شبه يومي زيارات من مسؤولين عرب وأجانب، لمعبر رفح، ومستشفى العريش وبئر العبد والشيخ زويد، وتفقد مطار وميناء العريش، وحركة دخول ووصول المساعدات الإنسانية التي ترسل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.