مرسى علم تستقبل آلاف السائحين من 12 دولة أوروبية الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، 95 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 12 دولة أوروبية، تقل حوالي 19 ألف سائح من جنسيات مختلفة على مدار الأسبوع المقبل، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وأوضح عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات يتضمن وصول 95 رحلة طيران سياحية على مدار الأسبوع المقبل بدءا من غدٍ السبت تقل حولي 19 ألف سائح من 12 دولة أوروبية هي: «ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج وإنجلترا وسلوفاكيا وليتوانيا».

توافد السياح على مرسى علم

وكشف «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، استعدادات مرسى علم لأعياد الكريسماس ورأس السنة، حيث يتوافد الآلاف من السائحين الأجانب على المدينة المطلة على البحر الأحمر، كونها من أهم الوجهات السياحية المفضلة عالميًا خلال هذه الفترة.

وأوضح أنه يجري استقبال السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق وعمل برامج سياحية وفقرات متنوعة ومهرجانات الشواطئ بهدف تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.

وكشف عن ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، متخطية نسبة الـ80%، ويأتي سياح ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك في مقدمة الوصول إلى مرسى علم.