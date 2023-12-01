استمرار فعاليات «الرياضة من أجل التنمية» بمركز شباب أبورديس جنوب سيناء

صرح محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء اليوم الجمعة، أن المعسكر التدريبي الثالث لبرنامج تمكين الفتاة تحت مسمى «الرياضة من أجل التنمية»، يواصل تدريباته بمركز شباب أبورديس وينفذ بدعم من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء و بإشراف من أحمد مسعد وكيل المديرية.

محاور برنامج تمكين الفتاة

ذكر وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن المعسكر يشتمل على عقد ورش عمل تدريبية للفتيات ومناقشة العادات الصحية وكيفية حل المشكلات، وكيف تكون الفتاة مثلًا يحتذى به، والحقوق والواجبات والتواصل مع الآخر، وكيفية تحقيق الأهداف وكيفية الشعور بالآخر، وتنمية المهارات الحياتية للمشاركين وتنميتها مجتمعيًا من خلال الرياضة وممارستها بشكل معتاد.

أهداف مشروع الرياضة من أجل التنمية

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى نشر العديد من الرسائل منها تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية بين الجنسين والقضاء على الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات، كظاهرة ختان الإناث وزواج الأطفال من أجل إرساء ثقافة داعمة للفتاة المصرية ومساعدة الفتيات أن يكون لهن دور فعال في المجتمع.