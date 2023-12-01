تحذير صادم من منتجات تصفيف ولمعان الشعر.. تسبب العقم للنساء

دراسة حديثة مثيرة للقلق، حذرت من استخدام منتجات تصفيف الشعر، مؤكدة على أنها تسبب عقما للنساء، وهو ما أثار حيرة وقلق الكثير من السيدات، خاصة اللاتي يذهبن إلى مراكز التجميل ويستخدمن منتجات تصفيف الشعر.

منتجات تصفيف الشعر

الدراسة أكدت أن منتجات الشعر التي تستخدمها النساء يوميا، قد تعرضهن لمواد كيميائية خطيرة مرتبطة بالعقم، بسبب احتوائها على مواد السيلوكسانات الكيميائية التي تستخدم في صنع الزيوت والكريمات والبخاخات لإضفاء لمعان وتنعيم الشعر، وهو ما يمنع دخول الرطوبة أو خروجها إلى البصيلات.

الدكتور نصرت جونغ، الأستاذ في كلية الهندسة المدنية بجامعة بوردو الفرنسية، وأحد المشاركين في إعداد الدراسة، قال في تصريحات لـ«ديلي ميل» البريطانية، إن استخدام منتجات تصفيف الشعر المصنوعة من مادة السيلوكسان الكميائية، تتبخر وتطلق السموم في الهواء حال استخدام الحرارة العالية وبالتالي تسبب عقما.

السيلوكسانات مشتقة من السيليكون، وهو يسبب مشاكل الخصوبة وعدم التوازن الهرموني وتلف الكبد، وفق معد الدراسة، مؤكدا أنه وفريقه من العلماء أجروا سلسلة من التجارب على عددا من السيدات والشباب الذين يستخدمون منتجات تصفيف الشعر، وآخرين لم يستخدموا تلك المنتجات، فتبين أن استخدام المنتجات تؤدي إلى زيادة تركيزات فئة من المواد الكيميائية المتطايرة تسمى سيلوكسان وهي التي تسبب عقما.

الدراسة أكدت أن فئة المواد الكيميائية التي تحتوي على التركيزات الأعلى بكثير في الهواء تعتبر قاتلة، واستنشاقها يسبب العقم، ما جعلهم يحذرون من التعرض المتكرر لهذه المواد الكيميائية كجزء من الروتين اليومي، إذ يمكن أن يكون له أثارا ضارة على الصحة.

أضرار منتجات تصفيف الشعر

الأستاذ في كلية الهندسة المدنية بجامعة بوردو، قال: «وجدنا النتائج مثيرة للقلق للغاية، لم نتوقع أن نرى مثل هذه الانبعاثات الكبيرة من الخلائط الكيميائية المتطايرة من منتجات العناية بالشعر الجاهزة خلال إجراءات العناية بالشعر النموذجية التي يقوم بها الكثير من الناس كل يوم، من بينها سيلوكسان D5 الأكثر إثارة للقلق».

أثار ضارة تسببها منتجات تصفيف الشعر حيث تؤثر على الجهاز التنفسي والكبد والجهاز العصبي، وهو ما أدى إلى تقييد استخدام المادة الكيميائية في مستحضرات التجميل في الاتحاد الأوروبي، وفق الباحثين، حيث تبين أن مادة كيميائية أخرى من السيلوكسان تسمى D4، أدت إلى زيادة وزن أرحام القوارض وتغيير الخلايا المبطنة للأنسجة في أجسامها، ما قد يؤثر سلبا ويساهم في تطور اضطرابات الغدد الصماء.

الدكتورة آنا بولاك، الأستاذة بجامعة جورج ماسون في ولاية فرجينيا الأمريكية، أجرت هي الأخرى دراسة حول منتجات الشعر، فتبين أن المنتجات المستخدمة تؤثر على إنجاب السيدات وتصيبهن بالعقم: «ما يجب أن نستخلصه من هذه الدراسة هو أننا قد نحتاج إلى توخي الحذر فيما يتعلق بالمواد الكيميائية في منتجات الشعر».

الدكتور مصطفى اللواتي، أخصائي النساء والتوليد، أكد لـ«الوطن»، أن منتجات تصفيف الشعر والتجميل التي تحتوي على مواد كيميائية تؤثر على خصوبة السيدات وتسبب لهن عقما: «المنتجات دي ضارة جدا وبتسبب عقم وممكن تصيب الستات بالسرطان، لازم الناس تطمن إن المنتجات مفيهاش مواد كميائية».