هتوفرلك وظيفة.. تعرف على منحة الشباب والرياضة في مجال تصفيف الشعر

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق منحة مجانية في مجال تصفيف الشعر، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة لتدريب الشباب»، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية المصرية للتنمية «ندا» ، في إطار اهتمام الوزارة بإعداد شباب قادر على مواكبة سوق العمل في مختلف المجالات.

تفاصيل منحة تصفيف الشعر

وأوضحت الوزارة أن المنحة المجانية في مجال تصفيف الشعر والعناية بالاظافر والتي جاءت بعنوان «مشروع محترفي التجميل» تتضمن على دورة تدريبية عن التوعية المهنية لتجهيز المتقدم لسوق العمل لمدة خمسة أيام، التدريب الفني «العملي»، كورس عن التسويق الذاتي.

شروط الإلتحاق منحة مصفف الشعر

وأشارت الشباب والرياضة أن الحاصلين على المنحة بعد النجاح يحصل الطالب علي شهادة معتمدة من لوريال على أن يكون شرط الإلتحاق بالدورة التدريبية أن يكون السن من 18 – 40 سنة، أن يكون من سكان القاهرة الكبرى «القاهرة - الجيزة - القليوبية »، فضلا عن تحديد الموقف من الخدمة العسكرية «الذكور فقط».

وأضافت أنه يجب التفرغ طوال فترة التدريب والإلتزام بالإلتحاق بجميع مراحل المشروع، فضلا عن المقدرة والرغبة في العمل بعد التدريب فى مجال تصفيف الشعر والعناية بالاظافر، حيث يتم توفير وظيفه بعد التدريب، وأخيرا تقبل الحاصلين على كافة المؤهلات التعليمية بحد أدنى الشهادة الإعدادية.

كيفية الإشتراك في منحة مصفف شعر

ويمكن للراغبين في الحصول على المنحة المجانية الاشتراك من خلال صفحة وزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ولمعرفة أراء الجمهور الحاصل على نفس المنحة المجانية يمكن الدخول عبر الرابط من هنـــا.

وأتاحت وزارة الشباب والرياضة فرصة للشباب لتطوير أدواتهم من خلال مباردة ومشروع طور وغير التي تطلقها بشكل دوري لتنمية المهارات بشكل مجاني ككيفية التعامل مع neDrive,Outlook، وغيرها من المهارات على أن يتلقى التدريب «أونلاين» وخلال فترات صباحية ومسائية لتناسب جميع المواطنين.