رئيس شعبة الكوافير: الإنترنت سبب عزوف بعض النساء عن محال تصفيف الشعر

كشف رئيس شعبة الكوافير، عن أسباب عزوف كثير من السيدات عن الذهاب إلى محال الكوافير لتصفيف الشعر التي طالما كانت قبلة لأغلب النساء حتى وقت قريب.

«الدجوي»: «الإنترنت» السبب الرئيسي في عزوف بعض النساء عن الذهاب للكوافير

قال محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحاته لـ«الوطن» إنَّ أسعار الخدمات المقدمة من محال الكوافير تتفاوت من منطقة لأخرى ويرجع ذلك إلى مستوى المعيشة ومتوسط دخول الأفراد القاطنين بكل منطقة، كاشفاً عن ارتفاع قائمة الأسعار بنسبة 25 إلى 30% منذ بداية العام الحالي.

وأرجع «الدجوي»، ذلك إلى التفاوت في التكلفة لأصحاب محال الكوافير التي تختلف من محل لآخر، من إيجار ومرتبات عمالة فكلما ارتفع أجر العامل وزادت رسوم الإيجار ارتفعت أسعار الخدمة المقدمة.

كما كشف عن وصول سعر صبغة الشعر لون واحد إلى 200 جنيه فقط و300 جنيه لصبغة الشعر لونين كبداية في المناطق المتوسطة، و500 جنيه لأنواع الصبغة الهاي لايت، فيما يتراوح سعر الخدمة في المناطق الراقية بين 700 لـ 1000 جنيه.

قص الشعر يبدأ من 100 جنيه للمناطق متوسطة الدخل

وتابع: «قص الشعر يبدأ من 100 ويصل إلى 150 جنيها بالمناطق المتوسطة، ومكياج العروسة بتلك المناطق أيضاً يبدأ من 500 جنيه فقط ولكن يرتفع سعر الخدمة ليصل إلى 7 آلاف جنيه بالمناطق الراقية بما يعرف بالميكب آرتيست، فيما يبدأ تجهيز العروسة بمحال الكوافير العاملة بالأحياء المتوسطة من 1000 جنيه مقابل أسعار تصل إلى 10 آلاف جنيه بالأحياء الراقية».

ويرى تراجع الإقبال على محال الكوافير بسبب دخول موسم الشتاء وانتشار ظاهرة الميكب آرتيست والعاملات بمهنة الكوافير على الإنترنت أو أونلاين، وتقوم بالذهاب إلى السيدات بمنازلهن بدلاً من تحمل تكاليف فتح محل ما يتبعه من مصروفات إدارية ونفقات تشغيل من إيجار وكهرباء ومياه.

كما أوضح «الدجوي»، أنَّ العاملين بمهنة الكوافير على الإنترنت يقومون بفرد الشعر بالبروتين، ما يقلل حاجة السيدات للذهاب إلى الكوافير ولو أسبوعياً لتصفيف الشعر، «انتشرت الميكب آرتيست أيضاً التي تذهب للزبونة أو العميلة حتى باب بيتها ما حد من الإقبال على محال الكوافير مؤخراً».

رئيس شعبة الكوافير يحذر النساء من العاملين بالمهنة أونلاين: «خطر على الصحة» ويضر الشعر

وتابع رئيس شعبة الكوافير: «العميل الذي يحرص على الحصول على خدمة متميزة لا يتردد في الذهاب إلى أهل الخبرة والمهنة من المحترفين حتى في ظل ارتفاع الأسعار، كما أن العاملات بالمجال من خلال صفحات الإنترنت المجهولة قد يعرض النساء للمخاطر إذا ما كانت غير متخصصة أو من غير أهل الخبرة»، مشيراً إلى ضرورة التأكد من حصول العاملة على ترخيص مزاولة المهنة واستعمالها مستحضرات يتم شرائها من منافذ بيع معلومة المصدر وتخضع لإشراف وزارة الصحة.

قصات الـ3D موضة 2022

كما كشف عن أنه لا تزال الألوان السيلفر والرمادي للصبغات المسيطرة على موضة 2022 وهي أكثر انتشاراً بالمناطق الراقية حيث تلاقي إقبال كبير وتطلبها العميلات بكثرة، بجانب التسريحات الأب نورمال أو غير الاعتيادية التي تحرص عليها الشابات وهي مرتفعة التكاليف، كما أصبحت قصات الشعر الـ 3D وهي تقنية جديدة في تصفيف الشعر، «تقليعة» اكتسحت الأحياء التي يقطنها الأثرياء.