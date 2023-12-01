حزب التجمع: انتخابات المصريين بالخارج تشهد تنظيما شديدا وإقبالا ملحوظا

قال عبدالناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع، إن اليوم الأول من تصويت المصريين في الخارج على الانتخابات الرئاسية 2024 يشهد تنظيما شديدا وإقبالا ملحوظا في المشاركة، مضيفًا أن الجاليات المصرية في الخارج اعتمدت على تنظيم التحرك الجماعي خاصة للمتواجدين في مدن بعيدة عن العاصمة، والتي ساهمت فيه بشدة حملات بعض المرشحين، خاصة حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، التي أدارت حملة بالغة الكفاءة للتواصل الدائم والمستمر مع الجاليات المصرية المقيمة بالخارج، وهو أمر نحتاج لدراسته وتعزيزه مستقبلا.

انتخابات المصريين في الخارج

وأضاف «قنديل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» الأداء العام للناخبين المصريين في الخارج يعزز من أهمية الانتخابات الرئاسية الحالية، والتي تأتي في ظروف بالغة الحدة عززت بقوة من إقبال المصريين، وحرصهم على المشاركة، باعتبارها رسالة للمتواجدين في الداخل؛ لضرورة مشاركتهم في التصويت وحرصهم على رفع نسبه، وهو ما يتمنى استمراره لتحقيق نسبة غير مسبوقة لمشاركة المصريين في جميع الانتخابات.

ويواصل الناخبين المصريين في الخارج الأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.