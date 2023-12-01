رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حزب التجمع: انتخابات المصريين بالخارج تشهد تنظيما شديدا وإقبالا ملحوظا

كتب:

محمد أباظة
02:05 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
عبدالناصر قنديل 

عبدالناصر قنديل 

قال عبدالناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع، إن اليوم الأول من تصويت المصريين في الخارج على الانتخابات الرئاسية 2024 يشهد تنظيما شديدا وإقبالا ملحوظا في المشاركة، مضيفًا أن الجاليات المصرية في الخارج اعتمدت على تنظيم التحرك الجماعي خاصة للمتواجدين في مدن بعيدة عن العاصمة، والتي ساهمت فيه بشدة حملات بعض المرشحين، خاصة حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، التي أدارت حملة بالغة الكفاءة للتواصل الدائم والمستمر مع الجاليات المصرية المقيمة بالخارج، وهو أمر نحتاج لدراسته وتعزيزه مستقبلا.

انتخابات المصريين في الخارج

وأضاف «قنديل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» الأداء العام للناخبين المصريين في الخارج يعزز من أهمية الانتخابات الرئاسية الحالية، والتي تأتي في ظروف بالغة الحدة عززت بقوة من إقبال المصريين، وحرصهم على المشاركة، باعتبارها رسالة للمتواجدين في الداخل؛ لضرورة مشاركتهم في التصويت وحرصهم على رفع نسبه، وهو ما يتمنى استمراره لتحقيق نسبة غير مسبوقة لمشاركة المصريين في جميع الانتخابات.

ويواصل الناخبين المصريين في الخارج الأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

اقرأ المزيد:

«حملة السيسي» تبرز لقطات من مشاركة المصريين بإسبانيا في الانتخابات الرئاسية

إقبال كثيف للمصريين بإيرلندا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وزير النقل يشيد بحرص أبناء الجالية المصرية بلندن على المشاركة في الانتخابات

أسقف وسط أوروبا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.