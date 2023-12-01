عضو اتحاد المصريين في البحرين: تزايد أعداد الناخبين بعد صلاة الجمعة

قال رامي علم الدين، عضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إنَّ عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، بالنسبة للمصريين في مملكة البحرين بدأت في التاسعة صباحاً بتوقيت المنامة، وسط إقبال متوسط، بدأ يتزايد مع الوقت، خاصةً أنَّ يوم الجمعة عطلة أسبوعية بالمملكة.

توافد المصريين على لجان الانتخابات بأعداد كبيرة

وأضاف «علم الدين»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ أعداد الناخبين تزايدت عقب أداء صلاة الجمعة، كما كان متوقعاً، منوها بالتسهيلات الممنوحة لضمان سهولة ويسر العملية الانتخابية، مثل الحملة التطوعية لحشد الناخبين وتقسيم فريق العمل على المحافظات المختلفة بالبحرين.

مندوب بكل محافظة بمملكة البحرين

وتابع عضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج: «لدينا مندوب في كل محافظة ونغطي مملكة البحرين بالكامل»، مؤكداً أنّ هناك عشرات المتطوعين من المصريين، لحشد راغبي التصويت من وإلى مقر السفارة المصرية بمملكة البحرين.