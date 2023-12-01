افتتاح 11 مسجدا في 4 محافظات بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه

شهدت عدة محافظات اليوم الجمعة، افتتاح عدد كبير من المساجد الجديدة، وأخرى بعد صيانتها وتطويرها، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف بإعمار بيوت الله بجميع القرى والمدن.

افتتاح مساجد في البحيرة

وتضمنت خريطة المساجد الجديدة، افتتاح 5 مساجد في مراكز «أبو حمص - الدلنجات - كفر الدوار - بدر» بالبحيرة، بتكلفة إجمالية 8 ملايين و450 ألف جنيه، وجاءت المساجد على النحو الآتي:

- مسجد الرحمن - عزبة الصيرفي في قرية قافلة بأبو حمص بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد نجع الأرز في زاوية حمور بالدلنجات بتكلفة إجمالية مليون و250 ألف جنيه، ومسجد الثورة بكفر الدوار على مساحة 500 متر مربع بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، ومسجد التقوى في عبد المجيد المرسي بمركز بدر بتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه، ومسجد الرحمة في كوم البركة بكفر الدوار بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

افتتاح 3 مساجد في مطروح

وفي محافظة مطروح، افتتح اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح يرافقه الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة أوقاف بمطروح، 3 مساجد بتكلفة 5.5 مليون جنيه.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، إن مسجد التنعيم يحتل موقعا فريدا بجوار مكتبة مصر العامة بمطروح والمطل على شاطئ المتوسط، وأعيد تأهيله ورفع كفاءته بتكلفة مليون جنيه بالجهود الذاتية، وفرشه بمعرفة وزارة الأوقاف.

كما تم افتتاح مسجد التقوى بعد تطويره، ويقع بجوار بشارع شكري القوتلي وسط مدينة مرسى مطروح وأعيد تأهيله ورفع كفاءته وفرشه واستحداث دورات مياه حديثة تتناسب وكترة جمهوره بتكلفة تخطت 1.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية.

أما المسجد الثالث فهو مسجد سيدنا يوسف وهو إنشاء جديد ومكون من 3 أدوار الأرضي بملحقات ومصلى نساء، بتكلفة 3 ملايين جنيه.

افتتاح مسجدين في بني سويف

وفي بني سويف، أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء مركزي بني سويف والواسطى، في افتتاح مسجدين بقرية ونا القس، وعزبة إسلام بإهناسيا الخضراء، بتكلفة إجمالية 3.4 مليون جنيه.

افتتاح مسجد في الأقصر

وفي الأقصر، تم افتتاح مسجد العطاطوة بالرياينة بأرمنت جنوب الأقصر، وهو مسجد جديد من المساجد التي جرى الانتهاء من تشييدها وعمارتها مؤخرا.