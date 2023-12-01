تحرير 189 محضرا وإعدام 1395 كيلو أغذية متنوعة في حملة بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي، حملات تفتيشية على 346 منشأة تبين أن 52 منها دون ترخيص، وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأوضح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان، أن مراقبة الأغذية كثفت حملاتها بالمرور على 346 منشأة بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

تحرير 189 محضراً و سحب 56 عينة للفحص

وكشف وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير 189 محضراً و سحب 56 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1395 كيلو من أغذية متنوعة، و208 لترات عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد «مكين»، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، مشددًا على تطبيق القانون لردع المخالفين.