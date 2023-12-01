رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إقبال المصريين على سفارة برلين وقنصلية فرانكفورت للتصويت في الانتخابات

كتب:

آية الله الجافي
02:05 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
المصريين بألمانيا يشاركون في الانتخابات

المصريين بألمانيا يشاركون في الانتخابات

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من توافد أبناء الجالية المصرية في ألمانيا، على قنصلية فرانكفورت وسفارة برلين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة. 

اقرأ المزيد:

جامعة طنطا تنظم 3 ندوات للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب في انتخابات الرئاسة

رئيس اتحاد المصريين بهولندا: الناخبون يتوافدون على انتخابات الرئاسة بالأعلام

عجوز بالسعودية تحمل صورة السيسي أثناء التصويت في انتخابات الرئاسة

الجالية المصرية في لندن تتوافد على مقر السفارة للتصويت بالانتخابات
بقلم آية الله الجافي