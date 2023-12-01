إقبال المصريين على سفارة برلين وقنصلية فرانكفورت للتصويت في الانتخابات
كتب:
آية الله الجافي
02:05 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
المصريين بألمانيا يشاركون في الانتخابات
نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من توافد أبناء الجالية المصرية في ألمانيا، على قنصلية فرانكفورت وسفارة برلين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.
يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.