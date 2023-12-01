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الجامع الكبير بالسويس يطلق برنامج «صحح قراءتك» لختم القرآن الكريم

كتب:

حمدي عبد الله
07:40 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجامع الكبير في السويس

الجامع الكبير في السويس

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة السويس، اليوم الجمعة، إطلاق برنامج «صحح قراءتك» لختم القرآن الكريم تلاوة، في مسجد الجامع الكبير بحي فيصل، وذلك ضمن 33 مسجداً حددتها وزارة الأوقاف.

وأوضحت المديرية أن البرنامج يستهدف الراغبين في تعلم التلاوة والنطق الصحيح للقرآن الكريم، وستكون المشاركة مفتوحة لجمهور المصلين بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم بنظام المصحف المعلم، بحيث يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها ويردد الحاضرون خلفه.

ويجري الجلسة التعليمية الشيخ محمود السعيد محمد، إمام المسجد.

 

ويأتي إطلاق برنامج "صحح قراءتك" في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر صحيح الدين والثقافة الإسلامية، ودعم الأنشطة الدينية والثقافية في المساجد.

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