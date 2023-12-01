تحرير 90 محضرا في حملات تموينية على مخابز 3 أحياء بالإسكندرية

ضبطت مديرية التموين بالإسكندرية، 90 مخالفة في حملات مكبرة على المخابز البلدية بعدة مناطق في المحافظة، بحسب ما أعلنه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية.

حملة تموينية بالمنتزه

ونظمت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، وإشراف أحمد علي رئيس الرقابة، عدة حملات تموينية في نطاق الإدارة، أسفرت عن الآتي:

- تحرير 57 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 18 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضر لمخبز أفرنجي مخالف

- تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر

تحرير 11 محضر عدم حمل شهادات صحية

تحرير 14 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة

حملة تموينية في العجمي

ونظمت إدارة تموين العجمي برئاسة ريهام عبدالقادر مديرة الإدارة، وفريق العمل التابع لها، عدة حملات في نطاق الإدارة، أسفرت عن الآتي:

- تحرير 11 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محاضر بيع سكر بسعر أزيد والتحفظ على 78 كيس سكر ضمن المبادرة

حملة تموين العامرية

وأضاف «القلش»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مديرة الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، نظمت عدة حملات في نطاق الإدارة وأسفرت عن الآتي:

- تحرير 21 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد و تحريز عدد 120 علبة سجائر

- تحرير 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير 6 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.