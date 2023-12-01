محافظ أسيوط يناقش تعظيم الإيرادات المالية وترشيد المصروفات والإنفاق

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالاستمرار في العمل على تعظيم الإيرادات المالية بمختلف مراكز المحافظة وزيادتها ومتابعة موقف المتحصلات بكل مركز ومدينة وحي وضبط آليات تحصيلها والرؤى والتصورات الهادفة إلى رفع نسبة الإيرادات وتحسين واستقرار موارد المحافظة تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

زيادة معدلات التحصيل

وخلال لقاءه مع ولاء صلاح مدير وحدة الإيرادات وصندوق الخدمات بالمحافظة، استعرض محافظ أسيوط خطة تحصيل الإيرادات بجميع مراكز وأحياء المحافظة وكافة المشروعات والقطاعات ومناقشة الجهود المبذولة لزيادة معدلات التحصيل لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر للإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ خطة المحافظة لاستغلال الأصول المملوكة لها وكافة المشروعات التابعة لها لتعظيم وتعزيز الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية وترشيد الإنفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام، مؤكدًا ضرورة تنسيق العمل بين كافة الإدارات بما يسهم في تنمية موارد المحافظة وفقًا للقوانين والقرارات الحكومية المنظمة لذلك.

ترشيد الإنفاق وتقليل النفقات

وشدد اللواء عصام سعد على ضرورة ترشيد الانفاق بكافة أوجه الصرف وتقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دعم سبل تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة وتفعيل دور أقسام الإيرادات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين، مطالبًا بتقديم مقترحات تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى اهتمامه بتعزيز صندوق الخدمات بتلك الإيرادات والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل من خلال وضع آلية عمل محددة لتنمية الموارد اللازمة للإنفاق على المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وتنفيذ خطط التطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة بما يصب في الصالح العام ويعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.