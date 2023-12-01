عمرو دياب الأكثر استماعا بين النجوم العرب في 2023 للعام الثالث تواليا

تصدر عمرو دياب قائمة الفنانين العرب الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي في عام 2023، للعام الثالث على التوالي.

وأعلنت منصة أنغامي تصدر عمرو دياب قائمة الأعلى استماعا في الوطن العربي، ليكرر ما حققه في العامين الماضيين، كأكثر فنان عربي حققت أغانيه عدد مرات استماع غير مسبوقة.

أنغامي تعلن أعلى خمس أغاني استماعا لعمرو دياب

وفي وقت سابق، أعلنت أنغامي أعلى خمس أغاني استماعا لـ عمرو دياب وجاءت في المرتبة الأولى أغنية تملي معاك، ثم أغنية يتعلموا، وجاءت أغنية أماكن السهر في المركز الثالث، وتلتها أغنية أنت الحظ، وأخيرا في المرتبة الخامسة أغنية أجمل عيون «برج الحوت».

ويعد عمرو دياب أول مطرب عربي يطرح أعماله الغنائية التي أنتجها حصريا عبر منصة أنغامي فقط.