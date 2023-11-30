كنزي عمرو دياب تفتتح معرضها الفني في لندن بحضور والدها

افتتحت كنزي دياب ابنة الفنان عمرو دياب، في لندن أمس، معرضها الفني الأول بعنوان «يوميات حياتي»، بمشاركة صديقتها كريستينا، بحضور والدها عمرو دياب، الذي حرص على دعم ابنته في خطواتها الفنية.

معرض كنزي عمرو دياب، يهدف لدعم مواهب الفتيات العربيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جميع المجالات، وشهد المعرض مجموعة من التصميمات الفنية لفنانات شابات من مختلف البلدان.

شهد المعرض حضور عائلة كنزي دياب، وفي مقدمتهم النجم عمرو دياب وأشقائها عبد الله وجانا، وكذلك والدتها زينة عاشور.