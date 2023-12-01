الجالية المصرية في ألمانيا: نشجع بعضنا على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

قالت نورا نصيف، عضو الجالية المصرية في ألمانيا، إنَّ عملية التصويت اليوم الجمعة تبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على مدار 3 أيام، مشجعة جميع المصريين في الخارج، وألمانيا تحديدا، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.

«نصيف»: اليوم عطلة إسبوعية في ألمانيا

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ اليوم عطلة إسبوعية في ألمانيا، ما يشجع على مزيد من الإقبال على اللجان الانتخابية، مؤكدة: «فرصة للجميع للذهاب إلى القنصلية المصرية في برلين وفرانكفورت والتصويت».

وشددت عضو الجالية المصرية في ألمانيا، على أنَّ المجال متاح للعديدين للإدلاء بعدة مناطق داخل ألمانيا، بحسب البعد الجغرافي، وهناك 3 مناطق للتصويت داخل ألمانيا، وبرلين وفرانكفورت وهامبورج، مستطردةً: «نحن نشكل جالية كبيرة في ألمانيا وهناك تواصل وندعم بعضنا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية».