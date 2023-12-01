الجالية المصرية في ألمانيا: نشجع بعضنا على المشاركة بالانتخابات الرئاسية
كتب:
منى صلاح
02:31 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
التصويت في الانتخابات- ارشيفية
قالت نورا نصيف، عضو الجالية المصرية في ألمانيا، إنَّ عملية التصويت اليوم الجمعة تبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على مدار 3 أيام، مشجعة جميع المصريين في الخارج، وألمانيا تحديدا، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.
«نصيف»: اليوم عطلة إسبوعية في ألمانيا
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ اليوم عطلة إسبوعية في ألمانيا، ما يشجع على مزيد من الإقبال على اللجان الانتخابية، مؤكدة: «فرصة للجميع للذهاب إلى القنصلية المصرية في برلين وفرانكفورت والتصويت».
وشددت عضو الجالية المصرية في ألمانيا، على أنَّ المجال متاح للعديدين للإدلاء بعدة مناطق داخل ألمانيا، بحسب البعد الجغرافي، وهناك 3 مناطق للتصويت داخل ألمانيا، وبرلين وفرانكفورت وهامبورج، مستطردةً: «نحن نشكل جالية كبيرة في ألمانيا وهناك تواصل وندعم بعضنا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية».