رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إقبال كثيف للجالية المصرية بألمانيا للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

كتب:

إسراء عبد العزيز
01:55 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
خلال تصويت الجالية المصرية في المانيا

خلال تصويت الجالية المصرية في المانيا

شهد اليوم الأول لانطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بألمانيا، إقبالًا متزايدًا منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت، حيث حرصت الجالية المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لاختيار رئيس الجمهورية.

التمسك بحقهم الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية

وأكد أبناء الجالية المصرية في ألمانيا أهمية النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتمسك بحقهم الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية.

داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات

حيث شارك في العملية الانتخابية بين السيدات الرجال، وحمل الناخبون الأعلام المصرية.

انطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج 2024، اليوم الجمعة، وتستمر على مدار الثلاثة أيام الأولى من ديسمبر الجاري، وهم أيام الجمعة والسبت والأحد، داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.

اقرأ المزيد:

أسقف وسط أوروبا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

أبناء الجالية المصرية في بولندا يشاركون في الانتخابات الرئاسية (صور)

اتحاد عمال مصر: نتابع مشاركة عمالنا في الانتخابات الرئاسية بالخارج

المصريون بالجزائر يصطحبون أبنائهم خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية

أسقف النمسا يشارك في الانتخابات الرئاسية: كل صوت له قيمته

عضو مجلس محلي بفرنسا: الجالية المصرية تشعر بمدى أهمية الانتخابات الرئاسية

منسق حملة «أنا مواطن» بالإمارات: إقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية

السيدات يتصدرن المشهد أمام لجان الانتخابات الرئاسية المصرية في قطر
بقلم إسراء عبد العزيز