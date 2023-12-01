إقبال كثيف للجالية المصرية بألمانيا للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

شهد اليوم الأول لانطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بألمانيا، إقبالًا متزايدًا منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت، حيث حرصت الجالية المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لاختيار رئيس الجمهورية.

التمسك بحقهم الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية

وأكد أبناء الجالية المصرية في ألمانيا أهمية النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتمسك بحقهم الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية.

داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات

حيث شارك في العملية الانتخابية بين السيدات الرجال، وحمل الناخبون الأعلام المصرية.

انطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج 2024، اليوم الجمعة، وتستمر على مدار الثلاثة أيام الأولى من ديسمبر الجاري، وهم أيام الجمعة والسبت والأحد، داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.