الأوراق المطلوبة لبرنت التأمين.. استخرجه خلال دقائق

يعد برنت التأمينات من أكثر المستندات التي تحرص الشركات والمؤسسات على وضعها كمستند أساسي يجب استيفاءه للتقديم على الوظائف، إذ أن ذلك المستند يثبت عدم عمل المتقدم لتلك الوظائف في إحدى الشركات الأخرى في الوقت الحالي، ويهتم الكثير من الراغبين في التقديم على وظائف جديدة باستخراج برنت التأمينات حتى يستطيعون التقديم على الوظائف، ما يجعلهم يرغبون في معرفة الأوراق المطلوبة لبرنت التأمين وكيفية استخراجه من هيئة التأمينات.

ويمكن استخراج برنت التأمينات من هيئة التأمينات أو إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني، دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لمكتب التأمينات، ونوضح من خلال هذا التقرير الأوراق المطلوبة لبرنت التأمين، وتتمثل في الآتي:

ما الأوراق المطلوبة لبرنت التأمين؟

تتمثل الأوراق المطلوبة لبرنت التأمين، والتي يتم تقديمها عند استخراجه، في الآتي:

- أصل شهادة الميلاد الخاصة بمقدم طلب استخراج برنت تأمين، ليتم الاطلاع عليها فقط دون استيفاءها.

- صورة من شهادة الميلاد لاستخدامها في هيئة التأمين حتى يتم الانتهاء من استخراج برنت التأمينات.

كيفية استخراج برنت تأمينات

وهناك عدة خطوات بسيطة يجب اتباعها، حتى يستطيع مقدم الطلب الحصول على برنت التأمينات الخاصة به، وتتمثل في الآتي:

- يقوم الراغب في استخراج برنت التأمينات بالبحث عن عنوان مكتب التأمينات التابع له أولا.

- التوجه إلى هذا المكتب الذي يتم تحديده وفق محل سكنه ومقر إقامته وعنوانه في بطاقة الرقم القومي.

- تقديم أصل شهادة الميلاد المميكنة للموظف المختص من أجل الاطلاع عليها.

- تقديم صورة من شهادة الميلاد الكمبيوتر للموظف المختض.

خطوات استخراج برنت تأمينات «أون لاين»

عندما يتوجه الراغب في استخراج برنت التأمينات للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتقديم طلب استخراج البرنت، يتم استخراجه في دقائق معدودة من التأمينات الاجتماعية مصر، بالتزامن مع توجه الدولة إلى التحول الرقمي الذي أتاح الكثير من الخدمات أون لاين، كما يمكن استخراجه إلكترونيا من خلال موقع التأمينات الاجتماعية، كالتالي:

- يقوم الراغب في استخراج برنت تأمينات أون لاين بالدخول إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من خلال البحث عنها عبر محرك اللبحث جوجل، إذ يقدم ذلك الموقع الكثير من الخدمات للمواطنين، فضلا عن إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلاله.

- يقوم الراغب في استخراج برنت تأمينات أون لاين بالدخول بعدها على الأيقونة الخاصة بخدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

- يقوم المستخدم الراغب في الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية اون لاين بالضغط على ​​بدء الخدمة.

- إدخال جميع البيانات المطلوبة من المواطن، حتى يتم استخراج برنت تأمينات، والتي تتمثل في البيانات التالية (الاسم، الرقم القومي، الاسم الأول للأم)، ثم يتم التأكد من البيانات التي تم إدخالها جيدا، لتجنب إدخال بيانات خاطئة.

كيف يمكن استخراج برنت التأمينات لغير المسجلين؟

عند استخراج برنت التأمينات لغير المسجلين على منظومة التأمينات، وتكون تلك أول مرة يتم فيها استخراج البرنت، يجب اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية عبر محرك البحث جوجل.

- إدخال البيانات المطلوبة لاستخراج الرقم التأميني.

- استخراج برنت التأمينات لغير المسجلين بكل سهولة ويسر.

وعند استخدام برنت التأمينات في إجراء الخدمات الحكومية أو صرف معاشات تكافب وكرامة، لابد من ختم البرنت التأميني، ليتم اعتماده واستخدامه في إنهاء ما يرغب في إنجازه المواطن الذي أقدم على طلب استخراج برنت تأميني.