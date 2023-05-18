استخراج برنت تأميني في 6 خطوات.. تبدأ بزيارة موقع «التأمينات»

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، العديد من الخدمات الإلكترونية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، من بينها إمكانية استخراج برنت تأمينات «أون لاين»، من خلال زيارة الموقع وإتباع عدد من الخطوات البسيطة، التي تستغرق دقائق معدودة، دون الحاجة للخروج من المنزل والذهاب إلى المكاتب الحكومية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات استخراج برنت تأميني «أون لاين»، وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأميني «أون لاين»

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددًا من الأوراق المطلوب إحضارها لاستخراج برنت تأمينات، وتتمثل هذه الأوراق في:

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة من شهادة الميلاد للاطلاع عليها واستخدامها.

خطوات استخراج برنت تأميني «أون لاين»

1- تبدأ خطوات استخراج برنت تأمينات أون لاين، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

2- اختيار خدمة «الاستعلام عن الرقم التأميني».

3- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

4- الضغط على ​​«بدء الخدمة».

5- إدخال البيانات الشخصية، والتي تتمثل في: «الرقم القومي، الاسم الأول للأم».

6- بعد ذلك يتم الضغط على زر «إرسال الطلب».

7- يظهر بعد ذلك أمام الراغب في استخراج برنت تأمينات أون لاين إلكترونيا بيانات البرنت التأميني.