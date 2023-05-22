هل يمكن استخراج برنت تأميني أونلاين؟.. هيئة التأمينات تجيب

واصلت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إتاحة مختلف الخدمات التأمينية للعملاء بكل سهولة ويسر ودون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية، مشيرة إلى إمكانية استخراج «برنت تأميني»، أونلاين، دون الحاجة للتوجه إلى مكتب التأمينات.

خطوات استخراج برنت تأميني «أونلاين»

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، في بيان، أن خطوات استخراج «برنت تأميني»، أونلاين، تتمثل فيما يلي:

- الدخول على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- الضغط على بدء الخدمة.

- ادخال الرقم القومي والاسم الأول للأم باللغة العربية.

- الضغط على «أنا لست روبوت»، وإرسال الطلب.

- على الفور يظهر الرقم التأمينى للمستعلم.

- يمكن الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات والأجور الخاصة، بشرط التسجيل على موقع الهيئة كمستخدم من خلال ادخال الرقم القومي وكلمة المرور، حتى تتمكن من استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك مفوض عن منشأة، واستخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردا، إلى جانب إبداء الرأي من خلال صفحة مخصصة لذلك.

- يتم التسجيل كمستخدم جديد من خلال ادخال البيانات الأساسية مثل الاسم والرقم القومي وغيرها من البيانات المطلوبة.