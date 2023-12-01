مي البطران: المشاركة في الانتخابات الرئاسية استكمال لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة

شاركت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب السابق، في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب حماة الوطن لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

تأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

وقالت «البطران»، في بيان، اليوم الجمعة، أن تأييد المرشح الرئاسي السيدي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، جاء إيمانا بأن الشعب والرئيس شركاء طريق في تحقيق حلم الجمهورية الجديدة والشعب هو الشريك الأساسي في تحقيق هذا الحلم.

وشددت عضو مجلس النواب السابق، على أن مسئولية المشاركة هي جزء محوري لا يتجزأ من المواطنة، والمشاركة سوف تساهم في استكمال رحلة البناء والتنمية التي بدأها الشعب المصري مع الرئيس السيسي، منذ عام 2014، وخلال تلك السنوات، تمكنت الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي من تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة في مجالات عدة.

دور القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية

وأشادت البطران بالدور الذي تقوم به القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن واستقرار الوطن والمنطقة وتؤثر على السلم والأمن الدوليين، ودعيا البطران المصريين في الداخل والخارج بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، باعتبارها حقا دستوريا وواجبا وطنيا معولة على الوعي الوطني في المشاركة الانتخابية لبناء وطن يجمعنا.