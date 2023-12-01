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بأعلى عائد.. أفضل 4 شهادات ادخار خماسية في البنوك

كتب:

وليد عبد السلام
03:13 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
نقود مصرية

نقود مصرية

تستحوذ شهادات الادخار البنكية على اهتمام الكثيرين من الأفراد الذين يبحثون عن فرصة لاستثمار مدخراتهم في أوعية ادخارية تحقق أرباحًا سريعة ومضمونة، وذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة، وطرحت العديد من البنوك خلال الفترة الماضية، مجموعة مختلفة من الشهادات التي تناسب جميع الفئات.

أفضل 4 شهادات خماسية في البنوك

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أفضل 4 شهادات ادخار خماسية في البنوك.

الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي المصري، الشهادة الخماسية الثابتة ذات العائد الشهري، بالتفاصيل التالية: 

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الفائدة على شهادة الادخار: 12.25%.

- دورية صرف العائد: شهري.

شهادة التقدير من بنك أبوظبي التجاري

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 50 ألف جنيه.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الفائدة على شهادة الادخار: 16.25%.

- دورية صرف العائد: شهري.

الشهادة الخماسية من البنك الأهلي الكويتي

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الفائدة على شهادة الادخار: 15.25%.

- دورية صرف العائد: شهري.

الشهادة الخماسية من بنك الاستثمار العربي

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الفائدة على شهادة الادخار: 12.25%.

- دورية صرف العائد: شهري.

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بقلم وليد عبد السلام