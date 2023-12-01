هل تكرر البنوك تجربة شهادات الـ25% مرة أخرى؟.. خبير مصرفي يجيب

يترقب البعض من عملاء البنوك، الذين يمتلكون شهادات البنك الأهلي وبنك مصر ذات العائد المرتفع بفائدة 25%، صرف العائد على الشهادات، وذلك مع اقتراب انتهاء مدة الشهادات التي كانت محددة لمدة عام من تاريخ إصدارها في يناير 2022، ليكون بذلك موعد صرف العائد يناير المقبل.

الشهادات ذات العائد المرتفع

وترصد، الوطن من خلال السطور التالية، الإجابة على سؤال مهم يتردد هذه الأيام، وهي: هل ستطرح البنوك هذا النوع من الشهادات ذات العائد المرتفع مرة أخرى؟ ويجيب على هذا التساؤل الخبير المصرفي أحمد شوقي الخبير المصرفي.

ارتفاع معدلات التضخم

وقال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن اتجاه البنوك إلى إصدار أوعية ادخارية من أنواع الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع مرة أخرى، غير متوقع في الأوقات الحالية مع ارتفاع معدلات التضخم.

أوعية ادخارية سابقة ذات العائد المرتفع

وأضاف «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تجديد البنوك لأي أوعية ادخارية سابقة ذات العائد المرتفع، لن يكون ذات عائد مادي قوي في ظل ارتفاع معدلات التضخم الذي يعاني منه العالم.