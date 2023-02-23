«الزراعة» تكشف الأسعار التعاقدية لـ4 محاصيل.. طن الذرة البيضاء بـ9 آلاف جنيه

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، يرافقه المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، لإجراء جولة إلى محافظة دمياط لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة بشأن الزراعة التعاقدية، وتدقيق مساحات القمح، ومراجعة السجلات على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الشتوية.

مراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة

وشملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحي تفتيش أول وميت أبو غالب، ومراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة، وأكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، أنّ أسعار الزراعة التعاقدية للأربع محاصيل تنفيذا لقرارات الدولة، ستكون الذرة الصفراء بـ9.5 ألف جنيه للطن، والذرة البيضاء بـ9 آلاف جنيه للطن، وفول الصويا 18 ألف جنيه للطن، وعباد الشمس بـ15 ألف جنيه للطن.

وأوضح يوسف أنّ الأسعار هي ضمان، وتلتزم بها الدولة حتى لو انخفضت الأسعار العالمية، أما حال ارتفاع الأسعار العالمية سيكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع طالما في صالح الفلاح، وهيئة السلع التموينية هي التي تتعاقد على الشراء من المزارعين وهذا أكبر ضمان.

سعر القمح هذا العام

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، أنّ سعر القمح هذا العام سيكون 1250 جنيها للأردب، وهو سعر ضمان وليس نهائيًا، والحكومة ملتزمة به حتى لو انخفضت أسعاره العالمية، أما إذا زادت الأسعار فستشترى الحكومة القمح بالأسعار العالمية ويستفيد الفلاح بالزيادة وقت البيع.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، إلى أهمية المرور على الزراعات الشتوية، كما شدد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم.

وقال إنّه جرى عقد لقاءات مباشرة مع بعض المزارعين وتوعيتهم بالإصابات الحشرية والمرضية التي تهدد المحصول في تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها والتوصية بضرورة ري المحصول في هذه الفترة في عدم وجود الرياح لضمان امتلاء الحبوب.